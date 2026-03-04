Roma | Ater dimezza affitti per rilanciare le periferie

A Roma, l’Ater ha avviato una sperimentazione nel quartiere di Tor Bella Monaca, riducendo della metà i canoni di affitto destinati alle imprese. La misura mira a incentivare l’occupazione e favorire lo sviluppo economico nelle zone periferiche della città. La riduzione riguarda specificamente le aziende che intendono insediarsi nelle proprietà gestite dall’ente pubblico. La sperimentazione si concentrerà nei prossimi mesi e coinvolge diverse realtà imprenditoriali.

L'Ater Roma ha avviato una sperimentazione che dimezza i canoni di affitto per le imprese, partendo dal quartiere di Tor Bella Monaca. Questa iniziativa nasce da un accordo siglato tra la Regione Lazio, l'ente Ater, il VI municipio e l'associazione Tor più bella, con l'obiettivo preciso di riattivare economicamente le periferie della Capitale. La riduzione del 50% sui valori minimi dei canoni rappresenta uno strumento concreto per attrarre attività produttive e commerciali all'interno dei lotti popolari, trasformando spazi vuoti in motori di sviluppo sociale. La Regione Lazio si impegna a garantire la trasparenza e a prevenire infiltrazioni criminali, assicurando che le nuove attività ricostruiscano il tessuto sociale locale.