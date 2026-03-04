Roma | al via bando per ex Mercato Fiori cantieri nel 2027 sara’ hub sportivo e culturale

A Roma, è stato aperto un bando per la riqualificazione dell’ex Mercato dei Fiori nel quartiere Trionfale. I lavori sono previsti per il 2027 e l’area diventerà un hub dedicato allo sport e alla cultura, con l’obiettivo di offrire spazi multifunzionali alla comunità locale. La trasformazione coinvolge l’intera struttura, che sarà riadattata per nuovi usi pubblici.

L’ex Mercato dei Fiori di Roma, situato nel quartiere Trionfale, si trasformerà in un nuovo centro polifunzionale dedicato al servizio della comunità locale. Questa mattina, il Comune di Roma ha ufficialmente presentato il bando, aperto non solo ai privati, ma anche a associazioni e enti no profit, con scadenza per le candidature fissata al 31 luglio prossimo. I lavori di ristrutturazione sono previsti per il 2027, mentre l’assegnazione avverrà nel prossimo autunno. Dettagli del Bando e Condizioni di Concessione. L’avviso pubblico stabilisce una concessione della durata di 50 anni, con un canone di locazione annuale di 120 mila euro. È prevista la possibilità di sublocazione degli spazi e una totale autonomia nello sviluppo del progetto, purché si rispettino le linee guida fornite dall’amministrazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

