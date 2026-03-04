rokid occhiali intelligenti ora supportano gemini e chatgpt

Gli occhiali intelligenti di Rokid sono stati aggiornati per supportare ora i modelli di intelligenza artificiale Gemini e ChatGPT. Questo significa che gli utenti possono beneficiare di funzionalità più avanzate grazie all'integrazione di queste tecnologie. La novità riguarda l'implementazione di nuove capacità di interazione e assistenza direttamente nei dispositivi. L'azienda ha pubblicato dettagli sull'aggiornamento e le specifiche tecniche di questa evoluzione.

questo approfondimento analizza l’evoluzione degli occhiali intelligenti di rokid e la recente integrazione di modelli di intelligenza artificiale avanzati. con l’attenzione rivolta all’ecosistema aperto, si esaminano le novità annunciate al mwc 2026 e le implicazioni per l’esperienza utente, tra supporto multi-modelo e possibilità di utilizzo in ambienti internazionali. rokid integra gemini e chatgpt nei suoi occhiali intelligenti. alla manifestazione, rokid ha annunciato una spinta significativa verso un ecosistema aperto, introducendo l’integrazione di modelli di IA all’interno degli occhiali Rokid. la versione internazionale degli occhiali aumenterà le capacità con modelli come Gemini, ChatGPT, DeepSeek e Qwen, ampliando le possibilità di interazione e utilità diretta sul dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Occhiali intelligenti con supporto nativo a gemini chatgpt e altro ancorale smart glasses hanno superato la funzione di semplice visualizzazione per diventare vere e proprie piattaforme di intelligenza artificiale.

Occhiali intelligenti odiati da tutti ma ora anche l aeronautica degli usa è d accordol’evoluzione degli occhiali intelligenti con fotocamera ha sollevato domande decisive su privacy, uso pubblico e limiti normativi.

