Rogoredo la versione dei pusher | Cinturrino ci prendeva a botte e chiedeva il pizzo

Nel quartiere di Rogoredo, si sostiene che un pusher abbia trovato nel suo cellulare prove di un agente di polizia che chiedeva denaro agli spacciatori locali. Secondo la versione fornita, l’agente avrebbe anche picchiato uno di loro e pretendeva il pizzo. La vicenda riguarda Carmelo Cinturrino, un poliziotto di 41 anni, attualmente sotto indagine per l’omicidio di un giovane avvenuto a gennaio.

Si troverebbero nel cellulare di un pusher di Rogoredo le prove che Carmelo Cinturrino, il poliziotto 41enne indagato per l’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri del 26 gennaio scorso, chiedeva il pizzo agli spacciatori della zona. Secondo quanto riporta Il Giorno, dalle audizioni di pusher e tossicodipendenti che gravitano tra Rogoredo e Corvetto starebbe emergendo che Cinturrino ha imposto richieste di denaro e droga in cambio di protezione, con l’obiettivo di “controllare” l’area e favorire alcuni spacciatori italiani. Versioni tutte da verificare, certo, ma che per gli inquirenti mostrerebbero elementi di convergenza. Nei primi verbali si parla di richieste quotidiane di 200 euro e 5 grammi di cocaina, anche allo stesso Mansouri. 🔗 Leggi su Open.online

Caso Cinturrino, la versione del pusher: "Botte, minacce e pizzo. Ho le prove sul telefonino"

