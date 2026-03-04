rodrygo gioca dal 2023 con il crociato parzialmente lesionato il real madrid non lo fece operare athletic

Rodrygo ha subito una lesione parziale del legamento crociato anteriore durante una partita tra Real Madrid e Getafe nel 2023. Nonostante l’infortunio, ha continuato a giocare regolarmente, anche in nazionale, senza aver subito un intervento chirurgico. La società madrilena avrebbe deciso di non farlo operare, ma i dettagli sulle conseguenze di questa scelta non sono stati comunicati.

Rodrygo ha subito la rottura del crociato durante il match tra Real Madrid e Getafe. Tuttavia, pare che abbia continuato a giocare regolarmente, anche in Nazionale, nonostante avesse subito una lesione parziale del legamento crociato anteriore durante un impegno con il Brasile nel 2023. Come riportato da The Athletic: Rodrygo salterà il Mondiale quest’estate. Dopo un esame approfondito da parte dei medici nel 2023, fu deciso che l’attaccante del Real Madrid non si sarebbe sottoposto a intervento chirurgico per la lesione parziale del crociato, al suo rientro nella capitale spagnola, e continuò così a essere disponibile. Fonti a conoscenza della situazione hanno affermato che si ritenne appropriato un approccio più conservativo, poiché una lesione parziale non richiede sempre un’operazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Real Madrid tra il ko contro il Getafe e lo stop di Rodrygo, ma Arbeloa non si arrendeMadrid, 3 marzo 2026 – Non è il miglior momento per il Real Madrid: nello scorso turno di campionato è arrivata la sconfitta in casa contro il...

