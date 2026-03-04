rodrygo come ha fatto a finire la partita con il crociato rotto e le prospettive per il mondiale

Rodrygo ha subito un infortunio al crociato durante una partita, restando in campo fino alla fine dell'incontro. Il fisioterapista Paolo Torneri, specializzato in riabilitazione sportiva e con base a San Martino Buon Albergo, ha analizzato la dinamica dell'incidente. Le sue valutazioni si concentrano sui danni al legamento e sulle possibili ripercussioni per le future competizioni, incluso il Mondiale.

La diagnosi arrivata il giorno dopo la sconfitta casalinga del Real Madrid contro il Getafe non lascia margini: per Rodrygo rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro. Il brasiliano era subentrato al 65' cadendo a bordo campo pochi minuti dopo il suo ingresso e toccandosi il ginocchio. Gli esami del mattino successivo hanno chiarito quello che tutti temevano e abbiamo chiesto al dott. Paolo Torneri, fisioterapista sportivo e fondatore di FisioScience, di spiegarci cosa comporta davvero un infortunio del genere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

