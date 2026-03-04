Rocca Brancalone ultimi ritocchi All’arrivo il restauro da 5 milioni

Si avviano a conclusione i lavori di recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone. Restano da effettuare il restauro dei paramenti murari delle tre porte di accesso all'Arce e delle bombardiere sommitali, resi possibili da economie sul primo lotto e da ulteriori somme a disposizione, per un totale di 187mila euro. Il progetto esecutivo è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta. I lavori riguarderanno le porte di accesso dell'Arce in cui si riscontrano fessurazioni, tracce di infiltrazioni di acque meteoriche, lacerti di intonaco ammalorati, presenza di depositi superficiali, presenza di malte incongrue e patine biologiche. Si procederà alla rimozione della vegetazione superiore, dei depositi superficiali, di stuccature eseguite durante interventi precedenti che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica.