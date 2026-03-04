Roberto Vecchioni ha annunciato di aver interrotto temporaneamente le date del suo tour teatrale

Roberto Vecchioni è stato costretto a fermarsi temporaneamente per alcuni problemi di salute. L’artista ha deciso di prendersi un breve periodo di riposo, rinviando alcune date del tour teatrale Tra il silenzio e il tuono 2026. I concerti previsti nelle prossime settimane saranno riprogrammati nei mesi successivi, mentre i biglietti già acquistati resteranno validi. Uno stop temporaneo per il cantautore Qualche problema di salute ha costretto Roberto Vecchioni a sospendere momentaneamente l’attività dal vivo. Il cantautore, tra le voci più amate della musica italiana, dovrà osservare alcune settimane di riposo prima di tornare sul palco con il suo tour teatrale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roberto Vecchioni si ferma per problemi di salute: rinviate alcune date del tour

Leggi anche: Roberto Vecchioni, rinviate per motivi di salute quattro date del tour

Leggi anche: Roberto Vecchioni ha problemi di salute, saltano quattro date del tour

Una selezione di notizie su Roberto Vecchioni.

Temi più discussi: Roberto Vecchioni non sta bene, concerti rinviati: cos’è successo; Roberto Vecchioni costretto a rinviare i concerti per problemi di salute, il tour si ferma per due mesi; Roberto Vecchioni costretto a fermarsi, concerti rinviati e fan gelati: Necessario periodo di riposo; Roberto Vecchioni costretto a fermarsi per problemi di salute: stop concerti/ Come sta e nuove date.

Roberto Vecchioni costretto a rinviare i concerti per problemi di salute, il tour si ferma per due mesiA causa di alcuni problemi di salute, Roberto Vecchioni è stato costretto a rimandare quattro date del tour Tra il Silenzio e il Tuono 2026 ... virgilio.it

Problemi di salute per Roberto Vecchioni, deve riposare: rinviati 4 concerti del tour. Cosa succede e quali appuntamenti slittanoIl cantautore dovrà osservare un periodo di riposo. Tutte le nuove date e le informazioni per chi ha già acquistato i biglietti. ilfattoquotidiano.it

Roberto Vecchioni, l'annuncio improvviso sulla salute facebook

Problemi di salute per Roberto Vecchioni, rinviati i prossimi concerti x.com