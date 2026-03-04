Rizzo UniPi | Screening e immunizzazione pilastri per prevenire Hpv

Un esperto dell'Università di Pisa ha affermato che lo screening e l'immunizzazione sono attualmente i metodi più efficaci per prevenire il papillomavirus umano. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si sottolinea l'importanza di queste strategie nella lotta contro le infezioni. La discussione si focalizza sulle misure di prevenzione adottate nel settore sanitario.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "In questo momento l'immunizzazione e lo screening rappresentano il pilastro più importante della prevenzione. Ovviamente è importantissimo continuare a lavorare e a raggiungere quanta più popolazione target possibile, per ottimizzare le strategie. In Italia ci sono dei piani specifici, in particolare per la vaccinazione contro il Papillomavirus. A 360 gradi si è cercato di integrare la raccomandazione su screening e vaccinazione sia nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale, sia nel Piano nazionale cronicità, sia nel Piano nazionale oncologico". Lo ha detto Caterina Rizzo, professoressa di Igiene e Medicina preventiva all'università di Pisa, intervenendo all'Health Summit Investing for Life organizzato oggi a Roma da Msd Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

