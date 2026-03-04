Riva Destra Crati | riapertura record dopo la frana del 2026

La strada SP 234A Riva Destra Crati è stata riaperta dopo la frana del 2026. Il presidente f.f. Giancarlo Lamensa ha annunciato che, grazie a un intervento speciale, la carreggiata è tornata completamente percorribile. La riapertura rappresenta un risultato importante per la zona, consentendo di ripristinare il collegamento stradale. La strada ora può essere attraversata senza restrizioni.

La strada è di nuovo aperta. Il presidente f.f. Giancarlo Lamensa ha confermato che la SP 234A Riva Destra Crati è tornata pienamente percorribile dopo un intervento straordinario. La riapertura avviene in tempi record, superando i disagi causati da uno smottamento verificatosi il 13 febbraio 2026. L’evento scatenante fu una frana sull’argine del fiume Crati al chilometro 2+100, che costrinse alla chiusura totale del tratto tra il km 1+400 e il km 2+400 nel comune di Zumpano. L’Ente provinciale ha agito con rapidità chirurgica per eliminare le criticità che bloccavano la mobilità dell’area urbana cosentina. Non si tratta di una semplice sistemazione provvisoria, ma di un ripristino strutturale definitivo che include la ricostruzione della scarpata e l’installazione di nuove barriere di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

