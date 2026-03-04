Da marzo a aprile 2026, presso l'Hyunnart Studio di Roma, sarà aperta al pubblico la mostra personale di Rita Angelotti Biuso intitolata “Chiari del bosco”. L’esposizione presenta un insieme di opere che riflettono un rapporto diretto e personale con la natura, senza interpretazioni o commenti aggiuntivi. L’evento si svolge in un periodo di due mesi, offrendo l’opportunità di esplorare il suo approccio artistico.

Cosa: Personale "Chiari del bosco" di Rita Angelotti Biuso. Dove e Quando: Hyunnart Studio, Roma, dal 14 marzo al 24 aprile 2026.Perché: Un'esplorazione profonda della natura e del paesaggio, filtrata attraverso una tecnica anarchica e materica. La primavera romana si arricchisce di un appuntamento culturale di notevole spessore presso lo Hyunnart Studio, che dal 14 marzo 2026 apre le porte alla personale dell'artista Rita Angelotti Biuso, intitolata Chiari del bosco. La mostra, accompagnata dal testo critico di Tiziana Musi, rappresenta un'occasione imperdibile per immergersi in una ricerca artistica che attraversa decenni, offrendo uno sguardo lucido e poetico sulla complessità della natura.

© Ezrome.it - Rita Angelotti Biuso: un’ode anarchica alla natura

