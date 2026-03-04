Nella notte del 3 marzo 2026, WWE NXT ha presentato diversi incontri tra i wrestler più noti del roster. La puntata ha visto sfide tra vari talenti, con alcuni incontri che hanno riscosso particolare attenzione tra i fan. Sono stati annunciati anche alcuni sviluppi in vista del prossimo grande evento, senza però rivelare dettagli specifici. La serata si è conclusa con alcune novità sul futuro di alcuni protagonisti.

La scorsa notte una nuova puntata di NXT ha proposto incontri significativi e sviluppi rilevanti in vista del grande evento imminente, offrendo una panoramica chiara delle dinamiche tra campioni in carica e nuove contendenti. L’azione è stata guidata da protagonisti esperti e da promesse emergenti, con esiti che influenzeranno le settimane successive e il palmarès della divisione femminile e maschile. Nel match valido per il North American Championship, Myles Borne ha affrancato la cintura superando Ethan Page e ha mantenuto la leadership del titolo. Nel primo turno del torneo per la contesa al WWE Speed Women’s Championship, Wren Sinclair ha sconfitto Nikkita Lyons, aprendo la strada alle fasi successive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Risultati e sorprese di WWE NXT del 3 marzo 2026

