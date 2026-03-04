risultati e highlights di wwe nxt del 3 marzo 2026

L'ultima puntata di WWE NXT andata in onda il 3 marzo 2026 ha visto sfide tra vari wrestler che hanno portato a cambiamenti nelle posizioni delle divisioni principali. Durante la serata sono stati annunciati nuovi match e sono stati presentati risultati importanti, con alcune rivalità che si sono intensificate e altre che si sono risolte. La puntata si è conclusa con diverse novità per il roster.

l'ultima puntata di nxt, trasmessa il 3 marzo 2026, ha offerto una serata ricca di esiti decisivi e di movimenti nelle gerarchie delledivisioni principali, predisponendo i temi per il prossimo grande evento. le performace hanno definito posizioni in classifica e suggellato nuove opportunità per le contendenti ai titoli, offrendo agli spettatori momenti di alta competitività e dinamiche narrative coerenti con l’andamento della stagione. In un confronto decisivo, Myles Borne ha prevalso su Ethan Page, difendendo con successo il titolo North American Championship. Nel torneo volto a determinare la futura contendente al titolo femminile, Wren Sinclair ha avuto la meglio su Nikkita Lyons, passando al turno successivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

