Risparmi di famiglie e imprese piacentine raggiunti i 21,1 miliardi di euro | prestiti in crescita del 3,5%

A Piacenza, alla fine del 2025, i risparmi di famiglie e imprese sono saliti a 21,1 miliardi di euro, mentre i prestiti hanno registrato un aumento del 3,5%, raggiungendo i 6,4 miliardi. Questi dati riflettono una crescita nel settore del credito locale rispetto all’anno precedente. La variazione riguarda sia le somme messe a disposizione delle famiglie che quelle destinate alle imprese.

I dati di fine 2025 a confronto con l'anno precedente: gli impieghi complessivi sono saliti a quota 6,4 miliardi di euro Alla fine del 2025, i prestiti erogati dal sistema di credito piacentino hanno evidenziato un incremento del 3,5% rispetto all'anno precedente, portando gli impieghi complessivi a quota 6,4 miliardi di euro. Resta invece di segno opposto l'andamento relativo agli impieghi destinati alle amministrazioni pubbliche, che hanno segnato una contrazione del 4,1%. Le imprese - secondo l'analisi camerale - si sono confermate come i principali beneficiari del credito, assorbendo il 55,7% degli impieghi totali, mentre alle famiglie è riconducibile il 42,3% delle consistenze.