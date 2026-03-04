Riscoprire una gemma sottovalutata | Resident Evil

Il primo capitolo della serie cinematografica di Resident Evil comprende sei film, che seguono le vicende di un'organizzazione che lotta contro un'epidemia di zombi. Nonostante la popolarità del videogioco da cui sono tratti, questi film non sono considerati tra le produzioni più apprezzate dal pubblico e dai critici. La serie si distingue però per aver portato sul grande schermo un universo che ha suscitato interesse e curiosità tra gli appassionati.

Non è tanto l’obiettivo, ma il viaggio, e quello del primo franchise cinematografico di Resident Evil, composto da ben sei film, non è sicuramente tra le migliori produzioni dedicate all’omonima opera videoludica di Capcom che pubblico – e fan – ricordino con piacere. Eppure, alle sue origini, vi era un progetto sviluppato con le migliori intenzioni e una visione creativa ben definita. Questo incontro di maestranze ha portato in sala nel 2002 Resident Evil, con protagonista la bella Milla Jovovich. Ispirazione primaria, ovviamente, il franchise videoludico, ma con un occhio alla rielaborazione degli eventi, mantenendo saldi gli elementi base (la villa, il laboratorio sotterraneo, il virus e le creature) e inserendo protagonisti inediti, avendo la libertà di uscire fuori da binari narrativi già saggiati e tentare nuove narrazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

