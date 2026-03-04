Tra Pescara e Teramo, la Polizia Stradale ha arrestato tre persone e recuperato diversi veicoli industriali rubati. È stata smantellata un’intera rete criminale responsabile dei furti che si verificavano nei cantieri di quella zona. L'operazione ha portato alla cattura dei sospettati e al sequestro dei mezzi rubati, contribuendo a contrastare il fenomeno dei furti di veicoli industriali.

Furto di veicoli industriali, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale nelle province di Pescara e Teramo coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. L’azione, conclusa venerdì 20 febbraio, ha portato all’arresto di 3 persone accusate di aver costituito un sodalizio criminale dedito ai furti di autocarri e macchine operatrici di ingente valore economico. L’operazione tra Pescara e Teramo Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una lunga e articolata attività investigativa condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria delle Sezioni di Polizia Stradale di Pescara e Teramo, insieme al Compartimento di L’Aquila. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ripetuti furti di veicoli industriali nei cantieri tra Pescara e Teramo, smantellata un'intera rete criminale

