Rione Terra senza vita Al servizio dei turisti e dell’America’s Cup

Rione Terra appare desolato e privo di attività, con lavori ancora in corso nonostante la presenza di visitatori e eventi come l’America’s Cup. Un operaio, che lavora nel cantiere da oltre tre decenni, ha dichiarato di aver iniziato a 21 anni e di prevedere di rimanere fino alla pensione. La zona continua a essere interessata da interventi di restauro e manutenzione.

Campania L'antica rocca di Pozzuoli è un luogo identitario per i Campi Flegrei. Svuotato dal bradisismo, diventa ora l'emblema della turistificazione