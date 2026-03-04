Il Milan si sta muovendo con decisione sul fronte del rinnovo di Leao, inviando un messaggio chiaro ai tifosi e agli avversari. Il portoghese ha compiuto un gesto che ha attirato l’attenzione, mentre le trattative sul mercato rossonero continuano a mantenere un andamento stabile e mirato, con l’obiettivo di consolidare la rosa per la prossima stagione.

Le dinamiche del mercato rossonero mostrano una consistenza evidente e una proiezione futura ben definita. Rafael Leão è vicino a prolungare il suo rapporto con il Milan fino al 2030, con un accordo quasi in questa fase. La decisione del giocatore di rimanere a Milano, nonostante seduzioni dalla Premier League e proposte dall’Arabia Saudita, delineerebbe un impegno a lungo termine che va oltre i contorni del singolo contratto. Una linea chiara emerge dall’ambiente di Casa Milan, dove la fedeltà al progetto rossonero viene presentata come una scelta di lungo periodo. Secondo resoconti interni, l’accordo sarebbe quasi concluso e rispecchierebbe una dinamica rara nel calcio odierno: una stella internazionale preferisce la continuità e la stabilità sportiva al guadagno immediato all’estero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rinnovo Leao vicino, segnale forte del Milan. E quel gesto del portoghese...

Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese…Cosa ha fattoCalciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte.

Milan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importantiMilan, dentro al rinnovo di Leao: qual è la posizione del club rossonero e del portoghese per prolungare il contratto! Mossi passi importanti Como,...

Aggiornamenti e notizie su Rinnovo Leao.

Temi più discussi: Leao svela come può dare il meglio di sé al Milan, poi ammette: Non sono al 100%; Albertini si lancia verso il derby: Leao ha ragione. Milan, ricordi la stagione 1998-99?!; De Grandis punta il dito contro Allegri: Leao è un grande giocatore, ma se lo fanno giocare centravanti diventa un giocatore normale.

Si accelera per il rinnovo di Leao: il piano del Milan e le cifre sul piattoLeao è legato al Milan e lo sta dimostrando anche fuori dal campo. Arrivato nel 2019, è cresciuto fino a diventare protagonista dello scudetto e riferimento offensivo della squadra. Nelle ultime ... tag24.it

Milan, si lavora al rinnovo di Leao: cifre da top e durata del nuovo contrattoIl Milan vuole blindare Rafael Leao e ha avviato i discorsi per il rinnovo: le cifre e la durata del nuovo contratto ... assopoker.com

Moretto: “Per quanto riguarda il rinnovo di #Leao il portoghese non avrebbe un aumento di stipendio, ma il contratto si allungherebbe fino al 2030. Entro fine anno il club vuole chiudere la trattativa così poi per capire bene quale strada prendere se dovessero x.com

Calcio News 24. . Il #Milan e #Leao pronti ad annunciare il rinnovo fino al 2030. Giusto blindare il portoghese per la campagna europea della prossima stagione #calcionews24 facebook