Rinnovabili nucleare risorse La guerra ricorda le fragilità italiane Cambiare si può

A pochi anni dalla crisi in Ucraina, l’Italia si trova di nuovo a dover gestire l’aumento dei costi dell’energia. Le fonti rinnovabili, il nucleare e le risorse naturali sono al centro del dibattito, evidenziando le vulnerabilità del sistema energetico nazionale. La situazione attuale sottolinea come le scelte passate abbiano influito sulla dipendenza dall’estero e sulla stabilità dei prezzi.

A pochi anni dalla crisi ucraina l'Italia si trova a dover riaffrontare il problema dei prezzi dell'energia. L'incertezza regna sovrana e dipende fondamentalmente dalla durata di questa crisi. Fare previsioni è impossibile, ma intanto gli aumenti che già si sono verificati per gas e petrolio e di conseguenza per l'elettricità (più 25-30 per cento) ci fanno correre il rischio di vedere vanificati in pochi giorni tutti gli sforzi fatti anche con i recenti provvedimenti per diminuire il costo dell'energia.

Le associazioni ambientaliste contro il decreto Bollette: “Regali alle fonti fossili mentre si tolgono risorse alle rinnovabili”Greenpeace, Legambiente e Wwf bocciano il Decreto Bollette approvato il 17 febbraio dal consiglio dei ministri.

Il nuovo nucleare nella transizione energetica: un alleato per le rinnovabiliReattori modulari, sicurezza e filiere nazionali: con la nascita di Nuclitalia e l'obiettivo di 8–16 GW entro il 2050, l'Italia torna a guardare...

