Ringo Starr ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato “Long Long Road”, prevista per il 24 aprile. Ha anche condiviso alcuni dettagli sul progetto, senza specificare ulteriori informazioni sul contenuto o le collaborazioni. L’ex batterista dei Beatles si prepara quindi a pubblicare il suo ultimo lavoro discografico.

Ringo Starr ha svelato alcuni dettagli del suo nuovo album, intitolato Long Long Road, in uscita il 24 aprile. Si tratta del secondo progetto musicale realizzato insieme al produttore T Bone Burnett, che ha lavorato anche al precedente Look Up, risalente a gennaio 2025. L’ex Fab Four ha già pubblicato il primo singolo tratto dal disco, It’s Been Too Long, eseguito insieme a Molly Tuttle e Sarah Jarosz. Il nuovo LP include dieci brani inediti, e vede la partecipazione di artisti come Billy Strings, Sheryl Crow e St. Vincent. Per Starr, collaborare nuovamente con Burnett è stato quasi naturale, dopo l’ottima riuscita del precedente progetto. Il titolo scelto, è un vago richiamo alla canzone dei Beatles The Long and Winding Road, e racconta la lunga e variegata carriera del batterista e cantante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ringo Starr ha annunciato il suo nuovo album, intitolato “Long Long Road”

Leggi anche: Ringo Starr annuncia il nuovo album “Long Long Road”

Ringo Starr annuncia Long long road: il nuovo album in arrivo ad aprileL’ex batterista dei Beatles Ringo Starr conferma la collaborazione con T Bone Burnett per un disco che fonde l’energia di… L’ex batterista dei...

Tutto quello che riguarda Ringo Starr.

Temi più discussi: Ringo Starr annuncia il suo nuovo album; Don Henley: The Eagles, cala il sipario. Non ho rimpianti, ho dato il massimo; Nuovo album e tour in arrivo per Maya Hawke; Nuova canzone per Peter Gabriel.

Ringo Starr annuncia il suo nuovo albumRingo Starr ha svelato i dettagli del suo nuovo album Long Long Road, che uscirà il 24 aprile 2026. Si tratta del secondo progetto realizzato con il produttore T Bone Burnett, dopo il precedente ... rockol.it

Ringo Starr pubblica It’s Been Too Long, con le fantastiche voci di Molly Tuttle e Sarah Jarosz, martedì 3 marzo 2026. Si tratta del primo singolo tratto dal suo prossimo album Long Long Road, scritto e prodotto in collaborazione con T Bon ... radiowebitalia.it

Ringo Starr torna con un nuovo album che racconta il suo viaggio musicale! Il leggendario batterista dei The Beatles, oggi icona assoluta del rock e della musica internazionale, ha annunciato “Long Long Road”, il suo nuovo disco in uscita il 24 aprile. Il pr facebook

Ringo Starr annuncia il suo nuovo album rockol.it/news-757411/ri… x.com