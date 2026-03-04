Rimini | ex funzionario in processo per molestie alle donne straniere

A Rimini, la Procura ha chiesto il processo per un ex funzionario della Prefettura, accusato di aver commesso violenza sessuale aggravata contro diverse donne straniere. L’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati e alla richiesta di giudizio. La vicenda riguarda episodi che coinvolgono più vittime e si riferiscono a comportamenti avvenuti negli ultimi mesi. La decisione sul procedimento sarà presa nelle prossime settimane.

La Procura di Rimini ha richiesto il processo per un ex funzionario della Prefettura accusato di violenza sessuale aggravata. L'uomo, di 61 anni, è stato indagato dopo che diverse donne straniere hanno denunciato comportamenti inappropriati durante lo svolgimento di pratiche amministrative. La richiesta di rinvio a giudizio si basa su prove video e testimonianze raccolte dalla Squadra Mobile. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è scaturita da una denuncia presentata nell'estate del 2025. Una vittima aveva riferito di essere stata oggetto di abbracci improvvisi e contatti fisici non richiesti mentre era alla scrivania per questioni burocratiche.