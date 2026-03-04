Rigenerazione urbana a Montopoli | i piani dell' amministrazione per capoluogo e frazioni

Durante l’ultimo Consiglio comunale di Montopoli, il presidente Marco Bonciolini ha presentato i risultati della commissione speciale istituita a settembre 2024, che ha elaborato un documento con le linee guida per la rigenerazione urbana del capoluogo e delle frazioni come Marti. Sono stati illustrati i progetti e le strategie previste per il rilancio delle aree interessate.

Durante l'ultimo Consiglio comunale di Montopoli il presidente Marco Bonciolini ha esposto i lavori della commissione speciale istituita a inizio legislatura, nel settembre 2024, che ha portato a un documento che traccia le linee guida strategiche per il rilancio di Montopoli capoluogo, Marti e l'area del Santuario di San Romano. L'obiettivo è "trasformare i borghi in modelli di alta qualità della vita attraverso il recupero di funzioni economiche, turistiche e sociali". La commissione è stata composta da Marica Rossi, Lorenzo Storti, Gabriella Tessieri, Vanessa Di Vito, Massimo Tesi e Lara Reali. Per il capoluogo, la commissione ha individuato alcune priorità come l'eliminazione del traffico di attraversamento dal centro storico.