Riforma disabilità il caso Brescia spaventa l' Italia | 8mila pratiche fantasma e 800 persone senza un euro

Dal 1° marzo è in corso la terza fase della sperimentazione della riforma della disabilità, che coinvolge il comune di Brescia e altre realtà italiane. La situazione nel capoluogo lombardo è critica: sono state identificate circa 8.000 pratiche inesistenti e circa 800 persone sono rimaste senza alcun sostegno economico. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'efficacia delle procedure adottate finora.

Dopo un anno di test nella nostra provincia, i dati sono da allarme rosso: pratiche evase dimezzate e tempi record per le visite. Dal 1° marzo il sistema è stato esteso in altre 40 città, ma il "modello" è già un imbuto È partita il 1° marzo la terza fase della sperimentazione della riforma della disabilità (d.lgs. 622024). Altre 40 province italiane - tra cui Milano, Bergamo, Como, Mantova, Pavia, Sondrio, Roma, Torino, Bologna, Verona e tante altre - adottano lo stesso sistema già testato a Brescia e altri otto territori dal 1° gennaio 2025: certificato medico introduttivo telematico unico, Valutazione di Base Unica affidata esclusivamente all'INPS, e (in teoria) procedura più snella. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Disabilità, conto alla rovescia per la riforma: «Con le pratiche accentrate rischio ritardi»

Banca fantasma ruba 4 milioni, 500 persone truffate in Italia e 500mila euro spariti**Un’operazione finanziaria a doppia faccia: la banca fantasma di Ancona ha rubato 4 milioni di euro a 500 persone in Italia.

Altri aggiornamenti su Riforma disabilità

Temi più discussi: Avvio della terza fase sperimentale della riforma della disabilità.; RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.; Riforma della disabilità: analisi e considerazioni Cgil, Inca e Spi; Estensione sperimentazione riforma disabilità. L’INPS fa il punto sulle ultime novità.

Riforma disabilità pronta a regime nazionale: opportunità, scadenze e impattiLa riforma collegata al Pnrr introduce procedure più snelle, maggiore attenzione al paziente e obiettivi di accessibilità nazionale; il 1° gennaio 2027 segna una tappa cruciale per le province ... notizie.it

Riforma disabilità 2026: cosa cambia per i soggetti fragili e le famiglieEcco cosa prevede la riforma della disabilità nel 2026 e cosa cambia per i soggetti fragili e le famiglie che li assistono a partire dal 1° marzo. ticonsiglio.com

Riforma disabilità, la sperimentazione arriva anche a Rimini Leggi qui: https://altarimini.it/riforma-disabilita-la-sperimentazione-arriva-anche-a-rimini.php facebook

Disabilità, la riforma entra nel vivo nelle Marche. Dopo Macerata, al via la fase sperimentale nelle province di Ancona e Ascoli Piceno. “Non mancano le criticità, vicini alle persone” Paolo Appolloni. @InasCisl Leggi l’articolo completo: x.com