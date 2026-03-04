Riforma delle Rsa Intesa bipartisan su due punti

Il Consiglio regionale ha approvato due punti di una mozione presentata da un consigliere del Partito Democratico, che chiede un intervento strutturale sul sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). L’intesa è bipartisan e riguarda principalmente l’adozione di misure organizzative e di supporto per il settore. La discussione si è concentrata sulla necessità di un intervento coordinato e di lungo termine.

Il Consiglio regionale ha approvato due punti della mozione presentata da Davide Casati (Pd) con cui si propone un intervento "organico e strutturale sul sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)". Nel dettaglio, le azioni approvate riguardano l'evoluzione del modello di RSA verso strutture multiservizi integrate con l'assistenza domiciliare e le cure intermedie e la sperimentazione di Centri di Valutazione e Prenotazione. Respinti invece a maggioranza gli altri 8 punti di riforma indicati dalla mozione: l'equilibrio tra componente sanitaria e componente sociale; l'adeguamento del numero dei posti letto convenzionati con il...