Rifiuti pericolosi e rischio sanitario | stabilimento sotto sequestro

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino hanno posto sotto sequestro uno stabilimento che trattava rifiuti pericolosi. L’operazione è stata condotta in collaborazione con altri reparti delle forze dell’ordine. Durante le verifiche sono stati trovati materiali potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Il sequestro è stato disposto per garantire la sicurezza e verificare eventuali violazioni delle norme ambientali.

All'esito degli accertamenti eseguiti, è emerso che la società non aveva provveduto alla bonifica del sito né allo smaltimento di circa 60 metri cubi di rifiuti, pericolosi e non, depositati nell'area industriale. Tra i materiali rinvenuti figurano amianto, rifiuti misti provenienti da attività di costruzione e demolizione, guaine bituminose e pneumatici fuori uso. È stata inoltre riscontrata la presenza di coperture in amianto sui capannoni industriali in cattivo stato di conservazione, in assenza del previsto programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti fibre, con conseguente potenziale rischio per la salute pubblica legato alla possibile aerodispersione di fibre nell'atmosfera.