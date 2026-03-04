Rientrati in Italia i 200 studenti Tajani | Al lavoro per chi è bloccato

Sono tornati in Italia i 200 studenti stranieri che erano rimasti bloccati. Attualmente, nell’area ci sono più di 70.000 cittadini italiani. Il ministro degli Emirati Arabi ha dichiarato che si occuperà di coprire le spese per chi è ancora in difficoltà. Restano comunque molte difficoltà per il rientro di italiani che si trovano negli Emirati per motivi di lavoro o turismo.

Rimane molto complicato il rientro degli italiani che per lavoro o turismo si trovano negli Emirati Arabi. «Solo nell’area del Golfo sono al momento presenti oltre 70.000 nostri connazionali», ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Circa 30.000 solo a Dubai e Abu Dhabi, migliaia tra Maldive, Seychelles, Thailandia, India, Sri Lanka che transitano per Dubai. «Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. C’è una situazione di blocco dei voli e stiamo cercando di trovare soluzioni», ha precisato il ministro. Le istruzioni per i trasferimenti sono inviate a chi si trova negli Emirati ed è registrato sull’app Viaggiare sicuri o sul sito Dovesiamonelmondo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Rientrati in Italia i 200 studenti bloccati a Dubai: "È stata dura, ci siamo ritrovati di colpo in territorio di guerra"

Rientrati da Dubai 200 studenti italiani: salgono a 500 i connazionali tornati dal Golfo

