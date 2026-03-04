Riduzione Tari approvato il fondo da 245mila euro a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico

L’amministrazione comunale ha approvato un fondo di 245 mila euro destinato alle famiglie in difficoltà economica, confermando anche per il 2026 il sostegno per la riduzione della Tari. La decisione riguarda le fasce più vulnerabili della popolazione, che potranno usufruire di agevolazioni sulla tassa sui rifiuti. La delibera è stata approvata durante l’ultima seduta del consiglio comunale.

È confermato anche per il 2026 il fondo messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale per le riduzioni Tari a favore delle fasce più fragili della popolazione. La Giunta nell’ultima seduta ha approvato lo stanziamento di 245mila euro a copertura della misura che ormai da anni il Comune di Rimini ha introdotto a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico e che consente di accedere ad una riduzione pari al 90% per il pagamento del tributo 2025 sull’abitazione principale. Restano confermati criteri e modalità di assegnazione dei contributi, che verranno stanziati attraverso l’apposito bando che sarà pubblicato nel mese di aprile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

