Riccardo Muti a Novara | lectio magistralis e cittadinanza onoraria

Oggi, mercoledì 4 marzo alle 17, il direttore d’orchestra Riccardo Muti terrà una lectio magistralis al teatro Coccia di Novara. L’evento segna l’inizio dell’anno accademico 2025-2026 del conservatorio “Guido Cantelli”. Durante l’appuntamento, Muti riceverà anche la cittadinanza onoraria della città. L’iniziativa coinvolge studenti e pubblico locale nel rispetto del programma ufficiale.

Oggi, mercoledì 4 marzo, alle ore 17, il direttore d’orchestra Riccardo Muti sarà al teatro Coccia per una lectio magistralis che inaugurerà ufficialmente l’anno accademico 2025-2026 del conservatorio “Guido Cantelli”. Nel corso della cerimonia il sindaco Alessandro Canelli conferirà a Muti la cittadinanza onoraria del comune di Novara. Il riconoscimento è stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale, che ha evidenziato il contributo artistico e culturale del maestro e il suo legame con la città. “Un maestro che, con la sua arte straordinaria, ha fatto conoscere il talento e la passione italiana in tutto il mondo” ha scritto Canelli sulle sue pagine social. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

