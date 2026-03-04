Ricardo Lopez si ritira con un record di 51 vittorie e senza sconfitte. La sua carriera nel pugilato professionistico si è conclusa in modo impeccabile, confermandolo come uno degli atleti più qualificati degli ultimi anni. Nel corso degli anni ha dimostrato costanza e abilità, mantenendo un record invidiabile che rimarrà nella storia dello sport.

Con una carriera inattaccabile nel pugilato professionistico, Ricardo López si è imposto come uno degli atleti più completi della sua epoca, esibendo costanza, tecnica impeccabile e dominio in più categorie di peso. La sua traiettoria è stata guidata da una longeva serie di successi che hanno cementato una leggenda tra gli appassionati di sport della boxe, distinguendosi per precisione, controllo dell’arena e una resilienza che lo ha accompagnato dall’inizio alla chiusura della carriera. Lo achei del Messico centrale ha costruito la fama consolidando il dominio nella divisione minimo, raccogliendo versioni dei titoli WBC, WBO e WBA nel corso degli anni ’90. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ricardo Lopez si ritira imbattuto con un record di 51 vittorie

Leggi anche: Antartide, il ghiacciaio si ritira a velocità record

“Addio, campione”. Calcio italiano in lutto, talento enorme e un record imbattutoUn lutto profondo ha colpito nelle ultime ore il calcio italiano, scosso dalla scomparsa di una figura che ha attraversato decenni di storia sportiva...