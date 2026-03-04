La Regione Emilia-Romagna ha approvato una legge quadro per il sistema aeroportuale, con l’obiettivo di ridurre le tasse, aumentare i voli e garantire stabilità ai lavoratori del settore. La normativa mira a migliorare l’attrattività, l’intermodalità e la sostenibilità degli aeroporti regionali, intervenendo sulle modalità di gestione e incentivando nuove rotte. La legge entra in vigore con specifici interventi previsti a partire dal prossimo anno.

La Regione Emilia-Romagna mette mano al sistema aeroportuale con una legge quadro che punta a rafforzare attrattività, intermodalità e sostenibilità. Il progetto, approvato dalla Giunta e ora all’esame dell’Assemblea legislativa, stanzia 4 milioni di euro l’anno per sostenere gli scali regionali – Bologna, Parma, Forlì e Rimini – all’interno di una strategia unitaria. Per Rimini, e per il “Federico Fellini”, si tratta di un passaggio particolarmente significativo. Due milioni di euro saranno destinati all’abolizione della cosiddetta council tax, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, per gli aeroporti con meno di 700mila passeggeri annui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regione e aeroporto. Meno tasse e più voli: "Stabilità per i lavoratori"

