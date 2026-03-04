Reggio | coltello in auto rapina e fuga La donna in choc

Una donna è rimasta in stato di shock dopo una rapina avvenuta ieri sera a Reggio Emilia, nella zona di Rosta Nuova. Durante l’evento, il responsabile ha minacciato con un coltello e ha sottratto oggetti prima di fuggire a bordo di un’auto. Nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha provocato grande paura tra i presenti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Una violenta rapina ha sconvolto la tranquilla serata di ieri a Reggio Emilia, nella zona di Rosta Nuova. Un uomo armato di coltello è salito sull'auto di una donna ferma al bordo della strada in via Medaglie d'Oro della Resistenza, minacciandola per portarle via la borsa. La vittima, dipendente dell'ospedale Santa Maria Nuova, è stata trasportata in ospedale per uno stato di choc subito dopo l'aggressione. L'episodio si è consumato verso le 19:00, quando il malvivente ha puntato l'arma contro la conducente che attendeva i propri nipotini. In pochi istanti l'uomo ha sottratto gli effetti personali contenuti nella borsetta e ha preso la fuga prima dell'intervento delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu Rapina choc: armati bloccano l’auto, donna viene palpeggiata e poi le saccheggiano casaNOVOLI – Fermi a bordo strada con l’auto in panne, di notte, perché ormai nel serbatoio non c’era più un goccio di benzina. Leggi anche: Umbria, rapina in centro storico: coltello in faccia a due giovani e poi la fuga Aggiornamenti e notizie su Reggio coltello in auto rapina e fuga... Temi più discussi: Finale Emilia, durante un normale controllo gli trovano in auto nove coltelli; Sorpreso con il coltello nell'abitacolo: denunciato automobilista; Girano in auto armati di coltelli, denunciati due 42enni; In auto con marijuana e coltello fermati e denunciati dalla Polizia di Stato. Entra nell’auto con un coltello, poi rapina la conducente e fuggeBrutale aggressione nella serata di ieri in via Medaglie d’Oro della Resistenza, a Rosta Nuova. La donna, che lavora in ospedale, è stata soccorsa con l’ambulanza per lo choc. L’uomo si è dato alla fu ... ilrestodelcarlino.it Accoltellamento in piano giorno a Reggio Emilia: preso l’aggressoreReggio Emilia, 2 marzo 2026 - Sabato mattina, verso le 11, la polizia di Stato era intervenuta in viale Timavo, a Reggio Emilia, per la presenza di una persona ferita da arma da taglio. Era stato trov ... ilrestodelcarlino.it Calcio, esordio amaro per le Azzurre: Italia-Svezia 0-1 Iniziato a Reggio Calabria il cammino verso il Mondiale 2027: l'Italia di cede di misura nella sfida con la corazzata scandinava Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2026/03/az facebook La Nazionale italiana di calcio femminile a Reggio Calabria dlvr.it/TRGBZC reggiocal.it #reggiocal x.com