Reggiana che figuraccia

La Reggiana è stata battuta 4-0 dal Sudtirol in una partita giocata con formazione 3-5-1-1. In campo ci sono stati Micai tra i pali, con Papetti, Rozzio, Bonetti e altri giocatori nel reparto difensivo e centrocampo. La gara si è conclusa con il risultato netto a favore degli avversari, senza ulteriori cambiamenti di formazione o eventi significativi annunciati.

REGGIANA 0 SUDTIROL 4 REGGIANA (3-5-1-1): Micai; Papetti, Rozzio (1'st Sampirisi), Bonetti; Rover, Charlys, Reinhart (26'st Mendicino), Bertagnoli (14'st Fumagalli), Libutti (16'st Lambourde); Portanova; Novakovich. A disp.: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Quaranta, Tripaldelli, Lusuardi, Pinelli, Contè. All.: Rubinacci SUDTIROL (3-5-1-1): Cragno (23'st Adamonis); El Kaouakibi, Kofler, F.Davi; Molina, Tait (28'st Tronchin), Frigerio (34'st Crnigoj), Casiraghi, S.Davi (34'st Zedadka); Tonin (1'st Pecorino); Merkaj. A disp.: Bordon, Mancini, Masiello, Martini, Sabatini, Brik, Verdi. All.: Castori Arbitro: Zanotti di Rimini (Cortese di Palermo e Zezza di Ostia Lido; IV ufficiale Perenzoni di Rovereto; Var Serra di Torino, Avar Volpi di Arezzo) Reti: Kofler al 39'pt, Pecorino al 38'st, Casiraghi al 41'st, Merkaj al 48'st.