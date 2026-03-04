Referendum sulla giustizia | un confronto tra Sì e No a Cortona

Sabato 7 marzo alle ore 17, a Cortona, si svolgerà un evento organizzato dal Comitato “Società Civile per il No” in vista del referendum sulla giustizia. L'incontro mira a confrontare le posizioni favorevoli e contrarie alla riforma, coinvolgendo i partecipanti in un dibattito pubblico. La discussione si terrà in un luogo pubblico della città.

Il Comitato per il No di Cortona organizza un confronto in città tra un rappresentante del sì e un rappresentante del no. Il Comitato "Società Civile per il No" al referendum sulla giustizia organizza sabato 7 marzo, alle ore 17.00, un incontro pubblico di approfondimento presso la Factory Dardano 44, in Via Dardano 44 a Cortona. L'iniziativa sarà un confronto a più voci sul referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 sulla cosiddetta riforma della giustizia, che interviene sull'ordinamento giurisdizionale e sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri.

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

