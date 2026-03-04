Referendum nasce il comitato dei Sanitari per il Sì

Si ritrova il comitato dei «Sanitari per il Sì». Nel pomeriggio di ieri, nella capitale, si tiene il primo incontro dell'associazione che riunisce medici, infermieri, amministrativi, impiegati e operatori del terzo settore favorevoli alla riforma della giustizia voluta dal ministro Nordio. «L'obiettivo dell'incontro - spiega Annamaria Colao, tra le promotrici dell'iniziativa - è mettere insieme tutti quei professionisti che ritengono importante e auspicabile un cambiamento in materia di giustizia». Diversi i rappresentanti di categoria presenti. Tra questi spiccano: Antonio Magi (presidente dell'Ordine dei medici e degli Odontoiatri di...