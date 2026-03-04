Referendum il ministro Nordio a Salerno | Nessuna umiliazione per i magistrati

Il ministro Nordio ha partecipato a un evento a Salerno, affermando che il referendum sui temi giudiziari non mira a umiliare i magistrati. Ha precisato che l’obiettivo non è punire o sottomettere la magistratura, ma portare avanti una riforma costituzionale attesa da molto tempo e aggiornare un Codice penale ancora influenzato dal periodo fascista.

Il Guardasigilli a Salerno rassicura sull'indipendenza delle toghe e rilancia sulle riforme: "Entro l'anno avremo 10.500 magistrati, organico al completo per la prima volta nella storia della Repubblica" Nessun intento punitivo o di sottomissione al potere esecutivo nei confronti della magistratura, ma la ferma volontà di portare a termine una riforma costituzionale attesa da decenni e di riscrivere un Codice penale che porta ancora la firma di Benito Mussolini. È questo il fulcro del messaggio lanciato oggi a Salerno dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, arrivato in città per partecipare all'iniziativa "Giustizia: le ragioni del sì", promossa dalla Camera Penale Salernitana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Proteste all’anno giudiziario, i magistrati contro la riforma di Nordio. Il ministro sul referendum: «Se vince il Sì, nessuna persecuzione alle toghe»Dopo il duro faccia a faccia di ieri tra governo e magistratura nell’aula magna della Cassazione, i nervi restano tesi anche oggi all’inaugurazione... Referendum giustizia, il ministro Carlo Nordio a PiacenzaIl ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà a Piacenza il 17 febbraio per un incontro all'auditorium Sant'Ilario alle 18 in vista del referendum... Altri aggiornamenti su Referendum il ministro Nordio a Salerno.... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia 2026. La riforma costituzionale firmata da Nordio, spiegata in breve; Referendum, Nordio: Confronto aperto dopo il voto. Conte: Giustizia addomesticata; Blog | Tre domande al ministro Nordio sul referendum, al 'confine tra il genio e il matto'; Al referendum voterò NO. Potenza: Elicottero ministro Nordio danneggia il campo FIGC: impianto chiusoL’elicottero del ministro Nordio provoca danni al campo FIGC di Potenza, lasciando società sportive senza impianto per allenamenti e partite. trmtv.it Potenza, il ministro Nordio atterra in elicottero: campo di calcio rovinatoL'atterraggio del ministro della Giustizia Carlo Nordio in elicottero al campo federale di Potenza, nel capoluogo lucano per un incontro sul referendum del 22 e 23 marzo, ha provocato stamattina ... napoli.repubblica.it Ampia partecipazione allo spazio Libero Materia per l'incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia con i rappresentanti di magistratura, avvocatura, Cgil e Anpi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/referendum-giustizia-le-ragioni-del-no-u facebook Mantovano vede lo spettro di Renzi sul referendum. L'avviso di Baldassarre: "Governo troppo prudente". Di @ErmesAntonucci x.com