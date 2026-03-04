Referendum giustizia Di Pietro a Brindisi | L' arbitro non può fare parte della stessa famiglia dell' accusatore

Ieri pomeriggio a Brindisi si è svolta una tavola rotonda presso il Multisala Andromeda, organizzata dal Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia e dal Comitato Territoriale Brindisi SìRiforma, in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Durante l'evento, un rappresentante di un partito ha affermato che l'arbitro non può far parte della stessa famiglia dell'accusatore.

BRINDISI - Si è tenuta ieri pomeriggio, 3 marzo 2026, presso il Multisala Andromeda, una tavola rotonda promossa dal Coordinamento Cittadino di Fratelli d'Italia e dal Comitato Territoriale Brindisi SìRiforma, dedicato al referendum sulla giustizia in programma per il 22 e 23 marzo prossimi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Referendum, ecco i manifesti del Comitato Camere Penali per il Sì: “Giocatore e arbitro non devono essere della stessa squadra”Avellino – Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi Minorenni incontrollati.

Referendum giustizia: parte dell'avvocatura brindisina si schiera per il "no"BRINDISI - Proseguono incontri e dibattiti pubblici in vista del referendum sulla giustizia, previsto il 22 e il 23 marzo.

Una raccolta di contenuti su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia, duello tra Di Pietro e Colombo a Che tempo che fa; Referendum Giustizia, Di Pietro: Ecco perché dico sì. L'avv. Cannerozzi: Pericoloso modificare - FoggiaToday; Referendum Giustizia, Di Pietro: Ecco perché voto SI; Referendum, Di Pietro: L'autonomia dei magistrati non è a rischio; Romanelli: Saranno condizionati.

Referendum Giustizia, Di Pietro: Ecco perché dico sì. L'avv. Cannerozzi: Pericoloso modificareL’appuntamento, tenutosi alle 11 al ristorante Marigió in Fiera, ha visto la partecipazione di voci autorevoli contrapposte nel giudizio sulla riforma: l’ex magistrato di Mani Pulite Antonio Di Pietro ... foggiatoday.it

Referendum, Di Pietro: L’autonomia dei magistrati non è a rischio; Romanelli: Saranno condizionatiL’ex ministro e il procuratore capo di Bergamo sono stati protagonisti di un confronto alla Casa del Giovane Il referendum sulla giustizia che si svolgerà il 22 e il 23 marzo divide parecchio. Con que ... bergamonews.it

MattinaLive. . Referendum Giustizia: il confronto si arricchisce di nuove voci! Non si ferma il nostro viaggio di approfondimento verso il voto del 22 e 23 marzo. Ad animare il dibattito di questa puntata, due prospettive provenienti dalla società civile e facebook

Referendum giustizia, la Toscana si mobilita: 70 appuntamenti dei comitati del Sì e del No x.com