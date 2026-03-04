Referendum della giustizia | confronto pubblico con Mandoi Laricchia Lezzi e Vianello

A Lecce, l’associazione “Schierarsi” organizza un evento pubblico per discutere del Referendum Costituzionale della Giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo. Alla manifestazione partecipano quattro esponenti, tra cui Mandoi, Laricchia, Lezzi e Vianello, che si confrontano su temi legati alla riforma. L’incontro è aperto a tutti e si svolge in vista delle votazioni.

L'associazione "Schierarsi" promuove a Lecce un evento di approfondimento, aperto al pubblico, in vista del Referendum Costituzionale della Giustizia del 22 e 23 marzo. L'appuntamento è fissato per sabato 7 marzo, alle ore 18.00, presso Palazzo Turrisi, in via Marco Basseo, 16. In una fase cruciale per gli equilibri democratici del Paese, il tema della giustizia torna al centro del dibattito pubblico. La riforma sottoposta a referendum incide sull'assetto costituzionale, sul ruolo della magistratura e sul rapporto tra poteri dello Stato: questioni che meritano un confronto di approfondimento al fine di favorire una partecipazione al voto consapevole e informata.