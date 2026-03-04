Referendum | Debora Serracchiani e il Pd le iniziative per il no a Pisa

Debora Serracchiani sarà a Pisa per sostenere il campione del no al referendum. La sua visita si svolgerà in una data non specificata, e l’obiettivo è promuovere le iniziative del Partito Democratico contro la consultazione popolare. La notizia è stata comunicata ufficialmente e conferma la partecipazione dell’esponente politico alla campagna locale. La precisazione arriva dopo un errore di stampa nell’edizione cartacea di oggi.

Pisa, 4 marzo 2026 – Debora Serracchiani sarà a Pisa per il no al referedum, c ontrariamente a quanto erroneamente riportato - per un refuso durante l'impaginazione - nel titolo dell'edizione cartacea odierna, di cui ci scusiamo. Ecco il comunicato corretto Prosegue la mobilitazione del Pd provinciale di Pisa a sostegno del No, in vista del referendum costituzionale sulla riforma della magistratura per cui si voterà il 22 ed il 23 di marzo. "Nello scorso fine settimana sono state tante le iniziative su tutto il territorio" – spiega l'On. Vinicio Peluffo, Commissario della federazione pisana. "Siamo stati presenti con i nostri banchetti e con tantissimi volontari impegnati nei volantinaggi nei mercati e nelle strade e abbiamo organizzato o contribuito a organizzare diversi momenti di discussione e approfondimento.