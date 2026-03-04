Referendum Canfora | Separazione carriere non c’entra vogliono demolire il Csm È il punto di partenza di un vero e proprio golpe

Un esponente politico ha dichiarato che con la legge Nordio il governo intende smantellare il Consiglio superiore della magistratura, definendo questa operazione come un tentativo di colpo di stato. Ha inoltre affermato che la proposta sulla separazione delle carriere non ha nulla a che fare con questa riforma e che l’obiettivo reale è la distruzione dell’organo di autogoverno della magistratura.

