Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Oggi, 4 marzo 2026, andrà in onda una nuova puntata di Realpolitik, il programma che affronta temi di politica e attualità. La trasmissione sarà visibile in diretta streaming e in televisione, con ospiti e approfondimenti che si concentrano sulle ultime notizie del giorno. La puntata si propone di offrire un quadro aggiornato sulle vicende politiche più rilevanti.

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 4 marzo 2026. Questa sera, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Ampio spazio verrà dedicato agli sviluppi internazionali dopo l'attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran. Nel corso della serata si analizzeranno, quindi, le ragioni dell'operazione, la risposta di Teheran e il rischio di un'ulteriore escalation nella regione, con le tensioni che coinvolgono il Golfo e le principali potenze globali.