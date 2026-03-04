Real altro ko | per la panchina dei Blancos ora spunta anche un italiano

Il Real Madrid sta cercando un nuovo allenatore dopo l'esonero di Arbeloa, con diversi nomi in corsa per la panchina. Tra i candidati ci sono anche vari tecnici italiani, tra cui Enzo Maresca, attualmente senza squadra dopo aver lasciato il suo precedente incarico. La società sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica della squadra nelle prossime partite.

Qualcuno diceva che essere l'allenatore del Real Madrid è il mestiere più precario al mondo. Una battuta che, negli anni, è diventata un'amara verità. Ne sa qualcosa gente come Ancelotti e Mourinho e, non ultimo, Álvaro Arbeloa, l'uomo scelto da Florentino Perez per provare a sopperire al fallimento del progetto Xabi Alonso (durato una manciata di mesi). Le cose però ultimamente non stanno andando secondo i piani e l'esigente pubblico del Bernabeu chiede già un nuovo cambio. Scopriamo allora le quote del prossimo allenatore Real Madrid sulle lavagne dei principali siti di scommesse. Le due sconfitte consecutive in Liga contro Osasuna e Getafe hanno fatto scivolare i Blancos a -4 dal Barcellona capolista, compromettendo forse le speranze di tornare a vincere la Liga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Benfica Real Madrid: «Non serve un miracolo per eliminarli! Sul mio ritorno sulla panchina dei blancos…»

Il Corriere dello Sport reports that Real Madrid are considering hiring Milan coach Massimiliano Allegri for the 2026-27 season. x.com

Il Real Madrid ripensa a Massimiliano Allegri Secondo Il Corriere dello Sport i blancos, che cercano un allenatore più esperto di Arbeloa, sono pronti a tornare sul tecnico livornese, già avvicinato nel 2019 e nel 2021 In estate possibile tentativo per strap facebook