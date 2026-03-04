Real altro ko | Arbeloa rischia Per la panchina spunta anche un italiano | le quote

Il Real Madrid ha subito un'altra sconfitta e ora si cerca un nuovo allenatore. Tra i candidati c’è anche un tecnico italiano, con le quote che indicano possibili favoriti. Per la sostituzione di Arbeloa, che potrebbe essere esonerato, sono stati fatti nomi di vari allenatori, tra cui anche un ex calciatore ora in panchina. La rosa dei candidati si sta popolando di diversi nomi noti.

Qualcuno diceva che essere l'allenatore del Real Madrid è il mestiere più precario al mondo. Una battuta che, negli anni, è diventata un'amara verità. Ne sa qualcosa gente come Ancelotti e Mourinho e, non ultimo, Álvaro Arbeloa, l'uomo scelto da Florentino Perez per provare a sopperire al fallimento del progetto Xabi Alonso (durato una manciata di mesi). Le cose però ultimamente non stanno andando secondo i piani e l'esigente pubblico del Bernabeu chiede già un nuovo cambio. Scopriamo allora le quote del prossimo allenatore Real Madrid sulle lavagne dei principali siti di scommesse. Le due sconfitte consecutive in Liga contro Osasuna e Getafe hanno fatto scivolare i Blancos a -4 dal Barcellona capolista, compromettendo forse le speranze di tornare a vincere la Liga. Due mesi dopo, la scelta Arbeloa non convince: con Xabi il Real sembrava avere più certezze. Il Corriere dello Sport reports that Real Madrid are considering hiring Milan coach Massimiliano Allegri for the 2026-27 season. Il Real Madrid ripensa a Massimiliano Allegri. Secondo Il Corriere dello Sport i blancos, che cercano un allenatore più esperto di Arbeloa, sono pronti a tornare sul tecnico livornese, già avvicinato nel 2019 e nel 2021.