Reading party e yoga ' gentile' | un appuntamento per aiutare gli animali abbandonati

Sabato 28 marzo a Ravenna, Mystik Yoga Lab organizza un evento che combina un reading party e sessioni di yoga gentle. L’appuntamento, programmato dalle 16 alle 18, si rivolge a chi desidera partecipare a un’esperienza che unisce momenti di lettura a pratiche di yoga delicate. L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere gli animali abbandonati.

Pronto l'appuntamento per un reading party e yoga gentile Ravenna: un'esperienza unica proposta da Mystik Yoga Lab sabato 28 marzo dalle 16 alle 18. Ognuno potrà portarsi un libro da casa e concedersi un tempo di rigenerazione tra lettura, respirazione e movimento dolce. L'incontro inizia con un momento di lettura silenziosa. Ogni partecipante può immergersi nel proprio libro e creare una pausa dalla quotidianità. Successivamente si passa a una pratica di yoga gentile. La sequenza è pensata per sciogliere tensioni fisiche ed emozionali. Il corpo si rilassa. La mente si alleggerisce. L'esperienza si conclude con un momento di condivisione.

