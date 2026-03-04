Reading party e yoga ' gentile' | un appuntamento per aiutare gli animali abbandonati

Sabato 28 marzo a Ravenna, Mystik Yoga Lab organizza un evento che combina un reading party e sessioni di yoga gentle. L’appuntamento, programmato dalle 16 alle 18, si rivolge a chi desidera partecipare a un’esperienza che unisce momenti di lettura a pratiche di yoga delicate. L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere gli animali abbandonati.

Pronto l'appuntamento per un reading party e yoga gentile Ravenna: un’esperienza unica proposta da Mystik Yoga Lab sabato 28 marzo dalle 16 alle 18. Ognuno potrà portarsi un libro da casa e concedersi un tempo di rigenerazione tra lettura, respirazione e movimento dolce. L’incontro inizia con un momento di lettura silenziosa. Ogni partecipante può immergersi nel proprio libro e creare una pausa dalla quotidianità. Successivamente si passa a una pratica di yoga gentile. La sequenza è pensata per sciogliere tensioni fisiche ed emozionali. Il corpo si rilassa. La mente si alleggerisce. L’esperienza si conclude con un momento di condivisione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Da New York a Bari, i reading party trasformano la lettura in festa (e mettono al bando gli smartphone)In un'epoca in cui il tempo dedicato alla lettura sembra sempre meno, i gruppi di lettura sono diventati alla moda e gli incontri tra bibliofili si sono trasformati in reading party. La tendenza è ... huffingtonpost.it

La moda del Silent Reading Party conquista anche Bari: niente cellulari, si leggono i libri insiemeIl Silent Reading Party è sbarcato anche a Bari. L’iniziativa si ispira alla tendenza newyorkese di condivisione della lettura in spazi comuni. Dopo il successo del debutto del 23 marzo nella boutique ... greenme.it

Ed ecco il primo evento di Silent Reading Party in museo! Vi aspettiamo al museo "Giovanni Poleni" per una giornata speciale di lettura e visita guidata tematica "Scienziate: Appunti sparsi di genio femminile". Per aggiornamenti o maggiori informazioni iscri facebook