La rassegna Laudato Sii, organizzata dall’associazione Arte per le Marche con il Comune di Pollenza, quest’anno si concentra sul patrono d’Italia in occasione degli 800 anni dalla morte. L’evento comprende diverse iniziative che si svolgono nel territorio locale e mira a celebrare questa figura storica e religiosa attraverso esposizioni e momenti culturali. La manifestazione si tiene nel rispetto delle tradizioni e delle modalità ufficiali.

Quest’anno la rassegna Laudato Sii - ideata e curata come sempre dall’associazione "Arte per le Marche" con il Comune di Pollenza - è dedicata al patrono d’Italia nella celebrazione degli 800 anni dalla sua scomparsa. L’iniziativa, dal titolo "La Concuranza di Francesco d’Assisi " è liberamente ispirata a un’opera del letterato accademico Mauro Alvisi, ospite venerdì alle 21.15 al teatro Verdi di Pollenza insieme all’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia accademia per la vita e al poeta attore Emanuele D’Agapiti. Una serata all’insegna dello stupore e della meraviglia. Il neologismo della "Concuranza" è coniato appunto dal professor Avisi: nasce in un incontro con una community di giovani, i quali ponevano al saggista domande, ma soprattutto cercavano risposte e speranza per un futuro cosi incerto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rassegna Ludato Sii dedicata al patrono d’Italia

Primo tempo, la rassegna dedicata al teatro d’innovazioneSANTA CROCE SULL’ARNO La rassegna Primo tempo dedicata al teatro d’innovazione va in scena sul palco del Verdi.

San Francesco e Dante. Al via la rassegna dedicata alla letturaSi alza il sipario sull’appuntamento particolarmente atteso di ’Pistoia Capitale Italiana del Libro’ 2026 e l’inizio è di quelli indubbiamente...

Contenuti utili per approfondire Rassegna Ludato Sii

Argomenti discussi: Rassegna Ludato Sii dedicata al patrono d’Italia; Monsignor Vincenzo Paglia ospite a Pollenza della rassegna Laudato Sii.

Rassegna Ludato Sii dedicata al patrono d’ItaliaQuest’anno la rassegna Laudato Sii -ideata e curata come sempre dall’associazione Arte per le Marche con il Comune di ... ilrestodelcarlino.it