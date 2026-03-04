Rapina in villa condanna definitiva per un 34enne | riconosciuto dalla vittima e incastrato dall' auto usata per la fuga

Un uomo di 34 anni è stato condannato definitivamente per una rapina in villa. La vittima lo ha riconosciuto come l’autore del gesto e ha identificato l’auto usata per la fuga, che risultava intestata allo stesso imputato. Il procedimento si è basato anche su altri precedenti giudiziari dell’imputato, che ha precedenti penali. La condanna è stata confermata in via definitiva.

La Cassazione boccia le richieste di nuovi accertamenti tecnici: "Riconoscimento fotografico e targa sono riscontri oggettivi". La Corte d'appello di Perugia dovrà determinare l'applicazione della recidiva Una lunga sequenza di rapine e di altri precedenti giudiziari, ma soprattutto il riconoscimento da parte delle vittima del rapinatore e dell'auto usata per la fuga, intestata sempre all'imputato. Sono questi gli elementi che hanno portato alla condanna definitiva per un 34enne accusato di una rapina in abitazione e lesioni personali, con un rinvio da parte della Cassazione alla Corte d'appello di Perugia per valutare l'applicazione o meno della recidiva.