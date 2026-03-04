Rapina in un supermercato del centro armati di pistola si fanno consegnare gli incassi e fuggono

Due giovani armati di pistola e di una mazza hanno assaltato un supermercato nel centro, in via Venezia, durante la serata. Con questa arma in mano, sono riusciti a farsi consegnare gli incassi prima di fuggire rapidamente dal negozio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini senza ancora aver individuato i responsabili.

In azione, in via Venezia, due giovani. Secondo le testimonianze avevano anche una mazza. Al momento non è chiaro se la pistola fosse un'arma giocattolo. In corso di quantificazione il bottino Rapina in serata in pieno centro. A entrare in azione, in un supermercato di via Venezia, sarebbero stati due giovani, armati di pistola e di una mazza. I due, stando alle prime testimonianze, una volta nell'attività, avrebbero minacciato i dipendenti e si sarebbero fatti consegnare i soldi contenuti in una delle casse. Poi si sarebbero dati alla fuga, a bordo di una fat bike. In corso di quantificazione il bottino. Non è escluso che la pistola fosse un'arma giocattolo.

Rapina al supermercato ad Aprilia, banditi armati di pistola in fuga con il bottinoRapina armata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 dicembre, in un supermercato ad Aprilia.

“La vostra auto è stata usata per una rapina” e si fanno consegnare diecimila euro di gioielliHanno 17 e 19 anni e sono accusati di avere truffato una coppia di anziani di Terni.

