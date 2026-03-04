Rapina alla Lidl di Fino Mornasco | cassiera minacciata con la pistola

Ieri, 3 marzo 2026, due uomini con il volto coperto sono entrati nella Lidl di Fino Mornasco poco dopo mezzogiorno. Hanno minacciato con una pistola una cassiera, costringendola a consegnare l’incasso dell’intera giornata. La polizia è intervenuta sul posto e sta conducendo le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di rapina.

Rapina ieri, 3 marzo 2026, alla Lidl di Fino Mornasco. Secondo quanto riferito dal sindacato Uiltucs Como "poco dopo mezzogiorno due uomini con il volto coperto sono entrati nel supermercato e hanno minacciato una cassiera con una pistola, costringendola a consegnare l'incasso dell'intera mattinata. L'azione è durata pochi istanti. I due rapinatori si sono fatti consegnare il denaro e sono poi fuggiti. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili". Sull'episodio interviene la Uiltucs di Como, che torna a sollevare il tema della sicurezza nei supermercati della grande distribuzione.