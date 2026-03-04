Nella notte, le forze israeliane hanno condotto una serie di attacchi, durante i quali è stato abbattuto un caccia iraniano. Contestualmente, sono stati lanciati missili sul territorio del Kuwait. I pasdaran iraniani hanno dichiarato di controllare lo stretto di Hormuz, aumentando le tensioni nella regione. La situazione rimane particolarmente instabile dopo l’attacco all’Iran.

Vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Macron muove la portaerei nucleare De Gaule, Regno unito e Grecia mandano mezzi a protezione di Cipro. Esplosioni a Dubai e Doha Continuano le tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran. Questa notte l'Idf ha lanciato una vasta ondata di attacchi. Una nuova ondata di missili e droni iraniani sta prendendo di mira il Kuwait. Lo riferisce l'esercito del Kuwait. L'esercito israeliano è entrato nella città di Khiam, nel sud del Libano, a circa sei chilometri dal confine, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale libanese Ani. Ieri Israele ha lanciato un'incursione di terra nella zona di confine nel Libano meridionale, parallelamente alla sua campagna di attacchi aerei contro le roccaforti del gruppo filo-iraniano Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Raid di Israele, abbattuto un caccia iraniano. Missili sul Kuwait I pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz"

Leggi anche: Raid di Israele sul Libano: "Morti e feriti". I pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz"

Leggi anche: Raid di Israele sul Libano, attacchi anche su Teheran. I pasdaran: "Controlliamo lo stretto di Hormuz"

Altri aggiornamenti su Raid di Israele.

Temi più discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Raid Israele su Teheran e Beirut. Usa, distrutti centri di comando dei pasdaran; Ecco perché questo terzo giorno di raid è decisivo per la durata del conflitto; Israele lancia nuovi raid su Teheran e valuta l'offensiva nel Sud del Libano. Trump: Stiamo massacrand.

Raid di Israele in Iran, colpiti centri di comando. Figlio Khamenei nuova Guida Suprema, Katz Obiettivo da eliminare. Teheran Controllo totale stretto di HormuzESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha dichiarato di avere colpito decine di obiettivi in Iran, inclusi centri di comando a Teheran. L’Aeronautic ... ticinonotizie.it

Raid di Israele sul Libano, attacchi anche su Teheran. I pasdaran: Controlliamo lo stretto di HormuzVasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Macron muove la portaerei nucleare De Gaule, Regno unito e Grecia mandano mezzi a protezione di Cipro. Esplosioni a Dubai e Doha ... ilgiornale.it

MEDIO ORIENTE | Raid di Israele sul Libano, morti e feriti. Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale sullo stretto di Hormuz". Idf, in corso nuove operazioni contro Hezbollah a Beirut. Pasdaran: "Nelle ultime ore abbiamo lanciato 40 missili'. Mojtaba Khamenei elett facebook

MEDIO ORIENTE | Raid di Israele sul Libano, morti e feriti. Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale sullo stretto di Hormuz". Idf, in corso nuove operazioni contro Hezbollah a Beirut. Pasdaran: "Nelle ultime ore abbiamo lanciato 40 missili'. Mojtaba Khamenei elett x.com