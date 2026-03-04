Ragazzi italiani bloccati in Malesia Non sappiamo come tornare i prezzi dei voli sono altissimi

Da firenzetoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro ragazzi italiani si trovano attualmente in Malesia e non riescono a tornare in Italia. La loro vacanza, prenotata per agosto 2025, si è trasformata in una situazione complicata a causa dell’attacco di Usa e Israele a Teheran e delle conseguenti restrizioni di Teheran nelle aree tra Israele e gli Emirati. I giovani segnalano che i prezzi dei voli sono molto elevati e non sanno come fare rientro.

Vivono a Firenze e lo scorso agosto avevano prenotato una vacanza che in queste ore si è trasformata in un incubo: il loro volo di ritorno in Italia è stato cancellato per colpa della guerra “Il nostro volo di ritorno da Kuala Lumpur del 7 marzo è stato cancellato da Qatar Airways perché avremmo dovuto fare scalo a Doha”, racconta Gaia Mirabella, 25 anni. In questo momento le due coppie si trovano nel Borneo malese; da lì partiranno per Kuala Lumpur il 6 marzo per provare a parlare con le compagnie aeree e trovare una soluzione. Nel frattempo la ricerca è spasmodica. Trovare un volo che non faccia scalo negli Emirati Arabi Uniti è un’impresa e i prezzi sono alle stelle: si parte da un minimo di circa mille e cinquecento euro e si può arrivare fino a 18 mila. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

