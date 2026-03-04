Quattro allarmi bomba in tre ore a Roma | evacuata anche la sede di Fratelli d’Italia

Nel pomeriggio di martedì 3 marzo, nel centro di Roma, si sono verificati quattro allarmi bomba in poche ore, coinvolgendo diverse zone della città. Inoltre, la sede di Fratelli d’Italia è stata evacuata a causa di uno dei segnali di pericolo. La polizia ha intervenuto in più occasioni per gestire le evacuazioni e le verifiche sui dispositivi sospetti.

Momenti di forte tensione nel centro di Roma dove, nel pomeriggio di martedì 3 marzo, quattro allarmi bomba sono scattati nel giro di poche ore in alcune delle zone più sensibili della capitale. Le segnalazioni hanno riguardato piazza Venezia, largo Chigi vicino a Palazzo Chigi, via della Scrofa e palazzo Grazioli, con evacuazioni, strade chiuse e controlli da parte delle forze dell’ordine. Polizia, carabinieri e artificieri sono intervenuti in tutti i casi insieme alle unità cinofile per verificare la presenza di eventuali ordigni. Dopo le operazioni di bonifica, gli allarmi si sono rivelati tutti falsi, ma per diverse ore la situazione ha creato apprensione tra cittadini, lavoratori e turisti presenti nel centro storico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Allarme bomba in via della Scrofa, evacuata la sede di Fratelli d'ItaliaArtificieri e unità cinofile al lavoro, strada chiusa e tensione tra dipendenti e residenti: "Ci hanno fatto uscire di corsa"

Rientra l'allarme bomba nella sede di Fratelli d'Italia a Roma: controlli anche a Palazzo GrazioliVerifiche concluse in via della Scrofa È rientrato l'allarme bomba scattato nel palazzo di via della Scrofa, a Roma,

